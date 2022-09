Beileid bekundet, Streiks abgesagt

Die britische Monarchin Queen Elizabeth II. ist tot. Sie starb am Donnerstag abend im Alter von 96 Jahren auf ihrem Landsitz Schloss Balmoral in Schottland, wie der Palast mitteilte. Elizabeth II. war 1952 Königin der damaligen Kolonialmacht Großbritannien geworden. Neues Staatsoberhaupt ist nun ihr Sohn Charles (73), die formelle Proklamierung zum Monarchen erfolgt durch einen eigens eingesetzten Rat, der an diesem Sonnabend im St. James’s Palace in London zusammenkommt.

Noch am Freitag wollte König Charles III. zu einem ersten Gespräch mit der neuen Premierministerin Elizabeth Truss zusammenkommen. Für den Abend war eine Rede an die Nation geplant. Truss, die erst am Dienstag von Königin Elizabeth II. formell mit der Regierungsbildung beauftragt wor...