Machtdemonstration der Bischöfe

Mit einer kalten Machtdemonstration haben am Donnerstag abend die konservativen Hardliner unter den deutschen Bischöfen den kirchlichen Reformprozess »Synodaler Weg« an den Rand des Scheiterns gebracht. Trotz einer Zustimmung von 82 Prozent der Teilnehmer der vierten Synodalversammlung in Frankfurt am Main zu einem grundlegenden Text zur kirchlichen Sexualmoral scheiterte das Papier an der Sperrminorität der Kirchenfürsten. Laut Nachrichtenagentur dpa hatten 33 Bischöfe dem Papier zugestimmt, 21 dagegen votiert und zwei sich der Stimme enthalten. Zwei Drittel der Kleriker hätten dem Text, der eine Liberalisierung der rigiden Sexualmoral der Kirche anstrebt, für eine Verabschiedung aber zustimmen müssen.

In einer anschließenden Unterbrechung der Sitzung spielten sich einem Bericht des Nachrichtenportals katholisch.de zufolge »dramatische Szenen« ab. Einige Synodale verließen den Raum aus Protest. In der darauffolgenden Krisenaussprache ging es dann ans Ein...