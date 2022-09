Sanktionen ohne Sinn

Für Ostdeutschland drängt die Zeit: Bis die Bundesregierung freiwillig auf russisches Erdöl verzichten möchte, sind es nur noch etwas mehr als drei Monate – und es gibt immer noch keine konkreten und belastbaren Pläne, wie die PCK-Raffinerie in Schwedt weiterbetrieben werden soll. In Brandenburg sorgt das zunehmend für Unmut, den Finanzministerin Katrin Lange und Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (beide SPD) nun in einem Brandbrief zum Ausdruck brachten.

Beide Minister verweisen darauf, dass die Versorgung der Wirtschaft in Ostdeutschland in Gefahr sei und sich deshalb immer mehr kritische Stimmen zu Wort melden. Die Ursache dafür sehen sie unter anderem im Bundeswirtschafts...