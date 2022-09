Zum Inhalt dieser Ausgabe | Teuerung trifft Frauen härter Weiblicher Teil der Bevölkerung leidet besonders unter Preissteigerungen Claudia Wrobel Die Inflation trifft die Ärmsten am heftigsten. Dieser Allgemeinplatz ist dieser Tage in etlichen Blättern zu lesen und von verantwortlichen Politikern jeder Couleur zu hören. Allein, es fehlen die weitergehenden Schritte: Weder wird verdeutlicht, wie und warum Frauen und andere marginalisierte Gruppen überproportional unter »den Ärmsten« vertreten sind, noch – und das ist ungleich schlimmer – werden Strategien entwickelt, »die Ärmsten« besonders zu schützen oder zu entlasten. Das alles ist kein neues Phänomen, vielmehr wird die vorhandene finanzielle Überbelastung durch die Inflation noch befeuert. Bereits im vergangenen Jahr war in der BRD gut jeder zehnte Haushalt von den Wohnkosten überfordert. Das geht aus einer Pressemitteilung des Statistischen Bundesamts vom 26. August hervor. Von Überforderung spricht das Amt, wenn 40 Prozent oder mehr des verfügbaren Einkommens für Wohnkosten aufgewendet werden müssen. Zur empfohlenen Quote, nicht mehr als 30 Pr...

Artikel-Länge: 3385 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen