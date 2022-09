Mit Nazis reden. Tropical Fuck Storm im Berliner Frannz Club

Wer am Mittwochabend auch in den Berliner Frannz Club gekommen war, um sich live einmal eine Kostprobe von Gareth Liddiards soziopolitischer Analyse der fatalen Weltlage zu gönnen, wurde enttäuscht. Der sonst so beredte Vokuhila-Frontmann des Tropical Fuck Storm versicherte lediglich, dass es immer ziemlich super sei, in Berlin spielen zu dürfen. Ansonsten sagte er kein Wort. Und so mussten die Lyrics des vielgepriesenen Texters für sich stehen, die bis auf Wortfetzen aber leider unverständlich blieben.

Das schien nicht an den altgedienten Tonmännern zu liegen, die gute Arbeit leisteten. Die schwer übersteuerte Noise­wand der Melbourner Artrockband hatten die Herren im Griff und verpassten dem Sound den nötigen Hall, um das von vielen Rezensenten nicht ganz plausibel als Rap eingeordnete rotzige Gebelfer und Geknurre Lid­diards kontrapunktisch mit dem hellen sphärischen Begleitgesang Erica Dunns (Gitarre, Keyboards, Gesang) und Fiona Kitschins (Bass, Gesa...