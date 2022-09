Zum Inhalt dieser Ausgabe | Galgenfrist für Nord Stream 2 AG verlängert Betreiber der Pipeline mit Sitz in der Schweiz kann noch bis Januar Sanierungsmöglichkeiten prüfen Alexander Reich Die Insolvenz der Nord Stream 2 AG, Betreiber der gleichnamigen Ostseepipeline, ist vorerst abgewendet. Das Kantonsgericht im schweizerischen Zug, wo die AG ihren Sitz hat, hat die sogenannte Nachlassstundung bis zum 10. Januar verlängert, wie aus einem Eintrag im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom Donnerstag hervorgeht. Im Mai hatte das Gericht die provisorische Stundung bis zum 10. September gewährt, nun wurde die Frist ins kommende Jahr verlegt. Schon Anfang März hatte die Zuger Volkswirtschaftsbehörde erklärt, die Tochtergesellschaft des russischen Gasprom-Konzerns stehe wegen erheblicher Zahlungsschwierigkeiten vor dem »Konkurs«. Einige Wochen zuvor hatte die Bundesregierung das Genehmigungsverfahren für die Pipeline auf Eis gelegt. Am 23. Februar verbot die US-Regierung dann alle Geschäfte mit der Nord Stream 2 AG. Nach monatelangen Bemühungen sei damit endlich »sichergestellt, dass diese Elf-Milliarden-Dollar-Investition ein Stück Stahl auf dem B...

Artikel-Länge: 4175 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen