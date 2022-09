Zehn Euro pro Skalpell

Über fehlende Investitionsmittel, für die die Bundesländer verantwortlich sind, klagen Krankenhäuser seit langem. Nun drohen die steigenden Betriebskosten zu einer ernsthaften Gefahr für Kliniken zu werden. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft liegt der Bundesregierung damit seit Monaten in den Ohren. Die schenkte derartigen Warnungen bislang wenig Beachtung. Das wurde auf einer Pressekonferenz der Bayerischen Krankenhausgesellschaft am Donnerstag deutlich. Strom und Wärme werden teurer, die Bau- und Sachkosten steigen, aber den Krankenhäusern wird nach eigenen Angaben nicht mehr Geld zur Verfügung gestellt. So kostete zum Beispiel ein Skalpell »früher« drei Euro, jetzt zehn. In einer bundesweiten Aktionswoche forderte die Deutsche Krankenhausgesellschaft deshalb einen Inflationsaugleich.

Für ihre Betriebskosten bekommen Kliniken Geld von den Krankenkassen über die Fallpauschalen. Zuletzt wurden diese im Dezember 2021 neu verhandelt und Preissteigerungen ...