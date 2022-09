Zum Inhalt dieser Ausgabe | Unrentables Geschäftsmodell Firmen ächzen unter hohen Kosten. Zinserhöhungen der EZB verteuern zudem Kredite Gudrun Giese Dank der milliardenschweren staatlichen Hilfen für große, mittlere und kleine Unternehmen während der Coronapandemie war die Zahl der Firmeninsolvenzen bis vor kurzem relativ stabil. Mit Bezug auf Zahlen des Statistischen Bundesamtes berichtete www.mittelstand-südwestfalen.de, dass knapp 14.000 Unternehmensinsolvenzen 2021 einen Rückgang von 11,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet hätten. Aber »selbst im Jahr 2020 waren die Insolvenzen 25,4 Prozent niedriger als im Vorkrisenjahr 2019«. Letztmals habe es während der Wirtschafts- und Finanzkrise 2009 einen deutlichen Anstieg der Firmeninsolvenzen um 11,6 Prozent auf 32.687 gegeben. Während 2021 die absolute Zahl der Insolvenzen zurückgegangen ist, stieg das Volumen der Gläubigerforderungen auf 48,3 Milliarden gegenüber 44,1 Milliarden Euro 2020. Diese Zahlen ließen vermuten, dass es 2021 mehr Insolvenzen großer Unternehmen gegeben habe als im Vorjahr, so heißt es auf der Serviceseite weiter. ...

