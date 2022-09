Was kosten 2,9 Milliarden vom IWF?

Sri Lanka steckt weiterhin tief in der größten Finanz- und Wirtschaftskrise seit der Unabhängigkeit 1948. Auch an der im April von der damaligen Regierung verkündeten Zahlungsunfähigkeit hat sich wenig geändert. Allerdings sind vor einigen Tagen die Verhandlungen des südasiatischen Inselstaates mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) zum Abschluss gekommen. In den kommenden vier Jahren soll ein IWF-Kredit von 2,9 Milliarden US-Dollar bei der Wiederherstellung makroökonomischer Stabilität helfen, wie es aus Colombo und Washington heißt.

Die am 1. September erzielte Einigung über die Unterstützung aus dem erweiterten Nothilfefonds des IWF muss noch vom höchsten IWF-Gremium bestätigt werden. Am Sonntag äußerte sich IWF-Chefin Kristalina Georgiewa in einem Tweet, rühmte den »bedeutsamen Schritt vorwärts für Sri Lanka«. Wenn es aber für den IWF nach vorne geht, wird die öffentliche Grundversorgung in aller Regel in die Steinzeit zurückprivatisiert, Details...