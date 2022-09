Kaputtes Flutlicht

Einen wunderschönen guten Morgen! Das Nationale Institut gegen Diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus (Inadi) in Buenos Aires hat einen Bericht über die mangelnde Gleichberechtigung und zu Gleichstellungsfragen im Frauen- und Männerfußball vorgelegt.

Nach langem Kampf wurde 2019 in Argentinien der Frauenfußball semiprofessionalisiert. Dessen ungeachtet sind die aktuellen Konditionen für Frauen kläglich. Professionell schreibt sich anders. Die 21 Teams der Primera División der Frauen müssen sich lediglich dazu verpflichten, mit jeweils zwölf Spielerinnen in ihren Kadern Verträge abzuschließen. Zudem liegen die Löhne der Profikickerinnen noch unter den offiziellen Zahlen, nach denen die Regierung Menschen als bedürftig einstuft. Was bedeutet, dass auch Profifußballerinnen nebenher mächtig schuften müssen.

In diesem Kontext hat das Inadi eine Bilanz über die Ungleichheiten der Geschlechter im Balltreten erstellt, etwa was die Ansetzun...