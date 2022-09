Sollen wir gehen?

Andrew Combs ist hierzulande noch nahezu unbekannt. »Sundays« heißt das neue Album des ursprünglich aus Texas stammenden Songwriters. Es ist nicht nur das beste Album seiner Karriere, es ist auch eines der besten Alben des Jahres. Jeden Sonntag im Frühjahr 2021, im Nachgang eines psychischen Zusammenbruchs im Winter zuvor, ging Combs im heimatlichen Nashville ins Studio und nahm einen Song auf, den er in der Woche zuvor geschrieben hatte. »Down Among The Dead« rockt wie David Bowie, aber die übrigen der insgesamt elf Tracks fühlen sich vordergründig so an wie ein »lazy Sunday«: verschleppte Tempi (keine Hetze), sparsame Arrangements (mehr Ruhe), klarer, anstrengungsloser Gesang (mehr Nähe).

Dabei sind diese »Sundays« nie langweilig: Gesang und Beat umlauern sich, in jeder Note schwingt die Spannung mit, ob das fragile Songgebilde nicht gleich ins Stottern gerät. In den Arrange­ments hat sich Combs von den Alternative-Country-Einflüssen seiner früheren vie...