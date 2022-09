Nutztier des Tages: Der Schaborg

Ihh – Schatz, eine Kakerlake! – Ganz ruhig, Liebes. Es ist nur ein Schaborg, ich habe ihn selbst entworfen. Er tut nur, was ich ihm sage. Hier, schau, die Fernbedienung. Willst du sie mal halten? – Lieber nicht. – Okay, ich zeig dir was. Der Mann ruckelt an dem Joystick herum – mach hopp! Der Schaborg schaut qequält auf, nickt, macht einen Satz und landet unsanft auf dem Rücken. Okay, gut, wie du siehst, er ist noch nicht perfekt. Wir arbeiten dran.

Vor allem in Tokio, Heimat kinderbunter Farben, von Pikachu, Hello Kitty, Sushi und natürlich einem großen Haufen technikbegeisteter Menschen. ...