Ein Prozess ohne Täter

Der Täter ist bekannt, aber nicht mehr am Leben. Der Tunesier Mohamed Lahouaiej Bouhlel hatte am 14. Juli vor sechs Jahren einen geliehenen 20 Tonnen schweren Lastwagen im französischen Nizza in eine Menschenmenge gelenkt und dabei 86 Personen getötet. An die 30.000 Menschen hatten auf der Strandpromenade des Badeortes am Abend des Nationalfeiertags auf das traditionelle Feuerwerk gewartet – Einwohner und Hunderte Touristen aus mindestens zehn Ländern, wie die Polizei später ermittelte. Unter den Todesopfern zählte sie 15 Kinder, die der Transporter erfasst hatte, bevor der damals 31jährige Bouhlel nach einer vier Minuten und 17 Sekunden dauernden Raserei schließlich am Steuer des Fahrzeugs erschossen wurde. Am Montag wurde in Paris ein Prozess eröffnet, der vor allem den Toten und den mehr als 400 anonym gebliebenen, überlebenden Verletzten ein Gesicht und vielleicht auch Gerechtigkeit geben könnte.

Verhandelt wird im alten Justizpalast in Paris in einem...