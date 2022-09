Buch der Bücher

»Vorrhede. Es were wol recht vnd billich/ das dis buch on alle vorrhede vnnd frembden namen außgieng/ vnnd nur seyn selbs eygen namen vnd rede furete/ Aber die weyl durch manche wilde deuttung vnd vorrhede/ der Christen synn da hyn vertriebē ist/ das man schier nit mehr weys/ was Euangeli oder gesetz/ new oder alt testament/ heysse/ fodert die noddurfft eyn antzeygen vn̄ vorrhede zu stellen/ da mit der eynfelltige man/ aus seynem allten wahn/ auff die rechte ban gefuret vnd vnterrichtet werde/ wes er ynn disem buch gewartten solle/ auff das er nicht gepott vnnd gesetze suche/ da er Euangeli vnd verheyssung Gottis suchen sollt.«

Dies sind die ersten Sätze des Buchs, das im September vor 500 Jahren erschien und das deshalb »Septembertestament« genannt wird: »Das Newe Testament Deutzsch. Vuittemberg« (Erstausgabe). Nur die Orthographie ist gewöhnungsbedürftig; man versteht sofort, worum es geht, wenn man den Text laut liest.

Martin Luther (1483–1546) überse...