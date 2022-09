Keine Querfront

Es wirkt wie bestellt: Über soziale Medien kursiert ein Aufruf für einen »großen Protest in Leipzig« am kommenden Montag. Mobilisieren möchten die Verfasser »quer durch alle politischen Lager der Opposition«. Was damit gemeint ist, wird beim Blick auf die zusammengebastelte Rednerliste deutlich: Dort werden neben Jürgen Elsässer, Chefredakteur des reaktionären Compact-Magazins, und Martin Kohlmann von der extrem rechten Kleinstpartei »Freie Sachsen« auch Sören Pellmann und Gregor Gysi, Bundestagsabgeordnete der Partei Die Linke, angekündigt.

