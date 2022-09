Weiße Wolken gleiten über den Talkessel der Sierra Maestra, in dem Santiago de Cuba liegt. »Rebelde ayer, hospitalitaria hoy y heroica siempre« ist der Spruch der Stadt: »Gestern rebellisch, heute gastfreundlich und immer heldenhaft«.

In Richtung Stadtkern geht es über den Platz der Revolution, der 1991 eingeweiht wurde. In dessen Mitte das große Maceo-Monument: Nach dem Entwurf des 1950 geborenen Bildhauers Alberto Lescay Merencio gestaltet, erhebt sich die 16 Meter hohe realistische Reiterstatue aus der Abstraktion in der Natur so nicht vorhandener geometrischer Flächen und gerader Kanten. Antonio Maceo Grajeles kam 1845 in Santiago zur Welt – sein Geburtshaus kann man als Museum besichtigen. Er fiel 1896. Als Generalmajor der aufständischen »Mambises« in den antikolonialen Befreiungskämpfen ist der »bronzene Titan«, so sein Spitzname, Symbolfigur des Kampfes Kubas um Souveränität. So steht der bronzene Titan als Titan aus Bronze, der konkret aus der Id...