Schwierige Aufgabe

Die Liebe zu Mary Burns weckte bei Friedrich Engels das Interesse an Irland, nachdem er zunächst, wie seine Studie über die Arbeiterklasse in Manchester verrät, noch wenig von den irischen Einwanderern gehalten hatte. Auch Karl Marx wurde ein engagierter Unterstützer der gefangenen irisch-republikanischen Fenier. Bis heute ist das Interesse an der irischen Insel bei deutschsprachigen Linken ungebrochen.

Der IRA-Hungerstreikende Bobby Sands war wie die marxistische IRSP für viele europäische Linke ein positiver Bezugspunkt. Der »Brexit«, Wahlsiege der republikanischen Partei Sinn Féin und die Forderungen nach einer Wiedervereinigung der Insel brachten auch hierzulande Schwung in linke Debatten. Daher ist es zu begrüßen, dass der Kölner Papyrossa-Verlag in seine Reihe Basiswissen eine Arbeit zur Geschichte Irlands aufgenommen hat. Denn die heute auf dem deutschen Markt erhältlichen einschlägigen Bücher folgen überwiegend dem Geschichtsnarrativ, das sich sei...