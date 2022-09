Zeit zu gehen

Wie viele hundert Male der Stadtschreiber in seinem Grazer Jahr mit dem Aufzug auf den Schloßberg, wo er in einem alten, im Hochsommer angenehm kühlen Gemäuer, dem sogenannten Cerrini-Schlössl, untergebracht war, oder von dort hinunter in die Stadt gefahren ist, vermag er nicht zu sagen. Hätten die Gastgeber ihm nicht eine Dauerkarte zur Benutzung des Fahrstuhls zur Verfügung gestellt, es wäre auf lange Sicht doch ein ziemlich teurer Spaß geworden. Erst kürzlich wurde der Fahrpreis auch noch von 1,80 auf zwei Euro erhöht. Besucher hat er immer in seinem Windschatten durch die Schranke zu schleusen versucht, um ihnen den Fahrpreis zu ersparen.

Der Stadtschreiber würde nicht sagen, dass er es für eine besonders gute Idee hält, Aufzüge zu beschallen. Auch ist er kein großer Fan von Brian Eno. Er muss aber zugeben, dass er mit Enos »Music for Elevators«, die im Schloßberg-Aufzug zu hören war, ein Jahr lang ganz gut leben konnte – wenn man so will, eine gelung...