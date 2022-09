Das Prinzip Produktion

Für Rainer Komers ist der Tonfilm erfunden worden. Das Pfeifen des Windes, das Klappern einer Flaggenleine, ein Wagen auf dem Kiesweg, das Stürmen der See, das Knarren und Quietschen der Schiffe am Kai – Komers’ Film »Nome Road System« (2004), der mit diesen Geräuschen beginnt, ließe sich auch ohne seine bestechenden Bilder genießen. Das Hörbild aus dem von Michael Busch vorzüglich eingefangenen Ton allein ist ein in sich geschlossenes Kunstwerk. Komers selbst erinnert es an den Musique-concrète-Komponisten Luc Ferrari. Und das leuchtet völlig ein, denkt man sich Ferraris Werke »Far-West News« (1998/99) und »Presque rien« (Fast nichts; 1964–69) miteinander kombiniert und nimmt von dem ersten das Thema der (Amerika-) Fahrt, von dem zweiten die Form des reinen Geräuschgemäldes.

Und doch verfehlte Komers’ Filme, wer sie aufs Musikalisch-Klangliche reduzieren wollte; aus zwei Gründen: Erstens sind sie oft nach visuellen Assoziationen montiert. Man nehme den E...