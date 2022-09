Sportschau

Stuttgart ohne Stürmer: Sasa Kalajdzic wechselte zu Wochenbeginn für 18 Millionen Euro nach England zu Wolverhampton. Schalke ohne Abwehr: Gegen Union setzte es am vergangenen Wochenende eine 1:6-Klatsche. Was dabei rauskommen mag? Wem deutscher Bundesligaherrenfußball immer noch nicht zu langweilig ist, der mag es in der Sportschau erfahren.

ARD, Sa., 18 Uhr

Fußball-WM-Qualifikation der Frauen

Türkei gegen Deutschland

Vorab aber Fußball von Frauen und auf Länderebene. Das Ziel: Ein Ticket für den World Cup in Australien und Neuseeland im kommenden Jahr. Favoritinnen der Partie sind klar die Deutschen. Die dürfen sicher mit den neuen Trikots auflaufen – dass sie die gleichen tragen werden wie die Herren in Katars Wüstenstaub,...