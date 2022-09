Revolution und Staat

Vom 1. Dezember 1936 bis zum 5. Februar 1937 hielt sich Lion Feuchtwanger in der Sowjetunion auf, zumeist in Moskau. Nach seiner Rückkehr schrieb er ein schmales Buch, das schnell auf Widerspruch stieß und heute fast allen seiner Leser peinlich ist. »Moskau 1937« gilt als Lobhudelei eines totalitären Regimes, und Uneinigkeit besteht allenfalls in der Frage, in welchem Maße Feuchtwanger von seinen Gastgebern getäuscht worden sei und in welchem Maße der Autor selbst sein Publikum belogen habe.

Die freundlicheren unter den Rezensenten der Neuausgabe von 1993 billigten Feuchtwanger immerhin nachvollziehbare Gründe für sein irregeleitetes Tun zu. Schließlich hatte sich die politische Lage im Juli 1936 durch den Putsch des Generals Franco in Spanien verschärft. Im folgenden Bürgerkrieg wurden die Putschisten beträchtlich von ihren faschistischen Gesinnungsfreunden, die Deutschland und Italien regierten, unterstützt. Das Waffenembargo, das die bürgerlichen Demok...