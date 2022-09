Wie weiter? Nachdenken über Bubatz

Freitag, 26. August

Wirtschaftsklimaminister Habeck hat Korrekturen bei der Gasumlage angekündigt. Voll kompliziert, wird etwas dauern.

Sonntag, 28. August

CDU-Merz hat im Focus-Interview mehr Unterstützung für die wirklich Armen gefordert, einen Tausender auf die Hand für jeden. Jemand muss ihm O.-k.-Tropfen verabreicht haben. Die Süddeutsche glaubt zu wissen, dass jetzt auch die SPD überlegt, über ein drittes Entlastungspaket nachzudenken. Und der Habeck? Hat am Freitag das Gasumlagegesetz im Büro vergessen.

Montag, 29. August

Habeck erwacht um 14 Uhr und telefoniert sogleich mit dem Ministerium: »Ruft mal beim Bundesverband der Energiewirtschaft an, die sollen einen Gasdingsbumsentwurf schicken.« Und legt sich wieder hin.

Die Linke bereitet derweil hektisch den heißen Herbst vor. Zwei Friedenskundgebungen soll es geben, am 5. September in Leipzig (Gysi spricht!) und am 17.9. bundesweit (Gysi spricht?). Dazwischen, am 13.9., hat Gregor friedensfrei und ...