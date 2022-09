Waffenethiker des Tages: Sven Giegold

Wie verschleiert man die eigene Verantwortung für Aufrüstung, Militarisierung und Kriegstreiberei in einem Rüstungsexportbericht? Ganz einfach: Man unterteilt in gute und schlechte Empfängerländer. Und wer ist dafür besser geeignet als ein ehemaliger »Globalisierungskritiker« wie Sven Giegold? In einem Rundschreiben pries der Grünen-Politiker seine verantwortungsvolle Tätigkeit als Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium und Waffen als »ethisch ganz besondere Güter« an. Bei den Rüstungsexportgenehmigungen, die er seit Amtsantritt der Ampelkoalition zu verantworten hat, lasse er ...