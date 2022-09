Zum Inhalt dieser Ausgabe | UN-Gremium rügt Madrid Menschenrechtsausschuss kritisiert Suspendierung katalanischer Unabhängigkeitspolitiker 2017 Carmela Negrete Der spanische Staat hat die Rechte der katalanischen Politiker missachtet, die vor fünf Jahren ein Referendum über die Unabhängigkeit der Region organisierten. Zu diesem Schluss kam der Menschenrechtsausschuss der Vereinten Nationen. Der teilte am vergangenen Mittwoch mit, dass die Suspendierung von ihren Ämtern 2017 noch vor einer rechtskräftigen Verurteilung illegal gewesen sei. Madrid habe damit gegen den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte verstoßen, die betroffenen Politiker sollten innerhalb von 180 Tagen entschädigt werden. Allerdings ist die Entscheidung rechtlich nicht bindend. Der ehemalige Vizepräsident Kataloniens, Oriol Junqueras, sowie die Abgeordneten Raül Romeva, Josep Rull und Jordi Turull hatten 2018 eine entsprechende Beschwerde beim UN-Gremium eingereicht. Hélène Tigroudja, Mitglied des UN-Ausschusses, erklärte am Mittwoch, dass »die Entscheidung über die Suspendierung von Mandatsträgern auf klaren und vorherseh...

