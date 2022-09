Regierungskrise als Faktor

Im Angesicht der rechten Kampagne gegen den Verfassungsentwurf hat der Vorsitzende der Kommunistischen Partei Chiles (PCCh), ­Guillermo Teillier, dazu aufgerufen, einen möglichen Triumph der Befürworter in der Volksabstimmung an diesem Sonntag »auf den Straßen« zu verteidigen. Besonders wenn der Sieg knapp ausfallen werde, »wird die Rechte sicherlich versuchen, das Ergebnis in Frage zu stellen«, erklärte Teillier am vergangenen Sonntag im Radio. Dafür werde ihnen »jedes Mittel« recht sein. Er sei überzeugt, »dass wir an diesem Tag, sobald die ersten Ergebnisse des Sieges der Befürworter bekanntgegeben werden, auf die Straße gehen müssen, um diesen Sieg zu verteidigen«.

Zuletzt hatten Umfragen vorhergesagt, dass der Verfassungsentwurf mit einem Vorsprung zwischen vier und zwölf Prozentpunkten abgelehnt werden würde. Da derlei Erhebungen jedoch meist unter bessergestellten Bevölkerungsteilen durchgeführt werden und an diesem Sonntag Wahlpflicht herrscht, ...