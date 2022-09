Wackersdorf

Wohin mit den Resten der Atomindustrie? Und wohin mit denen der Arbeiterklasse? Die bayerische Landesregierung antwortete in den 80ern so, als müsse sie Foucault bestätigen: Ein Ort für beide soll her. Ökos und Lokalpolitik bringen den Dissens und dem Film seinen Atomantrieb. BRD 2018.

3sat, 20.15 Uhr

Lego Masters

Wer dem Youtuber »Held der Steine« einmal zugeschaut hat, weiß: Lego zankt sich gern. Vor allem um Namensrechte. Denn Lego-Steine sind laut Anwaltschaft des Konzerns nur die originalen aus Dänemark, andere Hersteller, die kompatibles Bauspielzeug herstellen, produzieren lediglich Klemmbausteine. Mit echtem Lego dürfen bei RTL irgendwelche Promis spielen und dabei zertifizierte Firmenheinis überzeugen. BRD 2022.

RTL, 20.15 Uhr

Die 30 schönsten Berliner Stadtspaziergänge

Zu kurze Ampelphasen, in Zentimeterabstand vorbeibretternde Radfahrer und auf dem Bürgersteig herumstehende E-Roller kommen hier hoffentlich nicht vor. Oder doch? Ob h...