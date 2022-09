Zum Inhalt dieser Ausgabe | Felsenwälzer des Tages: Oliver Blume Arnold Schölzel Hustet VW, bekommt die BRD eine Lungenentzündung: 670.000 Beschäftigte und mehr als 100 Fabriken rund um die Welt, zehn Fahrzeugmarken, 250 Milliarden Euro Umsatz, neun bis zehn Millionen Neuwagen pro Jahr. Nur Toyota klotzt mehr, Tesla ist bei Elektrokarren weit voraus und die Börse schickte am Donnerstag zum Amtsantritt des neuen Konzernchefs Oliver Blume (54), der nebenbei wie bisher Porsche leiten soll, die Vorzugsaktie runter auf 140 Euro – der letzte Höchststand mit rund 250 Euro datiert auf März 2021. Der Neue tauscht sich zwar gern mit dem Porsche-hörigen und nach ph...

Artikel-Länge: 1834 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen