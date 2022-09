Kishida macht Versprechungen

Japan bemüht sich um mehr Einfluss in Afrika. Im Rahmen der Internationalen Tokio-Konferenz zur Entwicklung Afrikas (TICAD) in der tunesischen Hauptstadt Tunis kündigte der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida am Sonnabend an, in den kommenden drei Jahren rund 30 Milliarden US-Dollar (30 Milliarden Euro) auf dem Kontinent investieren zu wollen. ­Kishida war wegen einer Coronainfektion nur per Video zugeschaltet. Angeführt wurde die japanische Delegation von Außenminister Yoshimasa Hayashi.

Die TICAD-Konferenz findet seit 1993 regelmäßig statt, am Sonnabend und Sonntag ging sie in ihre achte Runde, zum zweiten Mal überhaupt in einem afrikanischen Land. Die Gästeliste umfasste rund 5.000 Teilnehmer, darunter 48 Repräsentanten afrikanischer Staaten inklusive 21 Staats- und Regierungschefs, außerdem Delegierte internationaler Organisationen sowie aus der »Zivilgesellschaft«. Aus der Ferne versprach Kishida, sich für ein nachhaltiges japanisches Engageme...