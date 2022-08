Daniel, Heiner und der NDR

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk kommt aus der Krise nicht raus. Nach der Affäre um Filz und Vetternwirtschaft beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) ist nun als nächstes der Norddeutsche Rundfunk (NDR) mit Vorwürfen konfrontiert. Zuerst hatte am Sonntag das Onlinemedium Business Insider (BI) über die Vorwürfe berichtet, im Laufe der Woche legte der Stern nach.

Business Insider hatte aus einem internen Bericht des Redaktionsausschusses zitiert, einem Gremium mit mehr als 20 gewählten freien und festen Journalisten, das als Anlaufstelle für interne Beschwerden dient. Journalisten hatten demnach erklärt, beim NDR in Kiel gebe es einen »politischen Filter«; Führungskräfte würden wie »Pressesprecher der Ministerien« agieren und kritischen Themen frühzeitig die Relevanz absprechen. »Autoren würden abgezogen und Beiträge in den Abnahmen massiv verändert«, hieß es in dem Bericht weiter.

Nach Bekanntwerden der Vorwürfe wandten sich 72 NDR-Mitarbeiter in einem B...