PS: Ich liebe Dich

»Ich liebe dich! Und ich werde dich nie verlassen!« Ja, so oder ähnlich sehen leere Versprechungen aus. In unserem Spielfilm stirbt der Sprecher dieser Worte bald darauf, und die Braut verspricht tieftraurig, nie wieder das Haus zu verlassen. Hm. Die nächste leere Versprechung. Immerhin, auf filmz.de wurde das als das »wohl intensivste Lebewohl der Filmgeschichte« bezeichnet. Na, wenn das so ist. Mit Hillary Swank. USA 2007.

Pro sieben, 20.15 Uhr

Echt

Highspeed auf Wellen

»Im Temporausch übers Wasser! Nur Fliegen ist schöner!« sagt Olaf Koenig, ein Experte des Motorbootrennsports der DDR. Er selbst war Rennbootfahrer und DDR-Meister, inzwischen ist der Hobbyhistoriker anerkannter Chronist der Motorbootrennsportszene der DDR und eine wahre Fun...