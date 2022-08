Gassman, Hoffmann, Rapoport

In seiner großen Kintoppzeit, beginnend mit »Bitterer Reis« (1948), lagen Vittorio Gassman die schönsten Frauen der Welt in den Armen, von Silvana Mangano und Anita Ekberg über Audrey Hepburn bis zu Liz Taylor. Der vor allem in Italien und den USA filmende Star wurde am 1. September 1922 in Genua geboren, und sein Familienname klingt nicht bloß deutsch. Sein Vater war ein Ingenieur aus Karlsruhe. Besonders in reifen Jahren war der im Sommer 2000 verstorbene Schauspieler ein Shakespeare-Held von Format.

»Es glüh’n die schönen Dahlien, / die Sonnenblumen strahlien. / Welch seltener Genuss. / Die Äpfel an den Bäumen / beginnen schon zu träumen, / vom leck’ren Apfelmus.« So beginnt das Gedicht »Spätsommer« von Renate Hoffmann. Die vielgelesene Autorin wurde zu Wochenbeginn 90 Jahre alt. Sie wuchs in Thüringen auf, studierte Veterinärmedizin in Leipzig und promovierte. In Jena, Dresden und Berlin arbeite...