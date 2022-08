Heute ist das Wasser überall

Am Montag hat sich der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif selbst ein Bild der Lage gemacht. Er besuchte die Städte Nowshera und Charsadda in der Provinz Chaibar Pachtunchwa (CP). Beide liegen am Fluss Kabul, der sich im Punjab im Südosten mit dem Hauptarm des Indus zum größten Strom des Landes vereinigt. Doch klar umrissene Flussläufe gibt es in Pakistan in diesen Tagen kaum noch – riesige Landesflächen stehen komplett unter Wasser. Zwar sind Überschwemmungen üblich in der Zeit des Monsuns, der mindestens 80 Prozent der Jahresniederschläge fallen lässt, mitunter mehr als 90 Prozent. Aber diesmal hat sich seit Juni eine besondere Zuspitzung abgezeichnet. »Es ist schon jetzt klar, dass das Ausmaß des Desasters das der Fluten von 2010 um ein Vielfaches übersteigt«, schrieb zu Wochenbeginn der Journalist Zarrar Khuhro in der Tageszeitung Dawn unter der Überschrift »Apocalypse now«. Damals seien vorrangig Flüsse über die Ufer getreten. »Doch heute is...