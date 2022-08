Zum Inhalt dieser Ausgabe | Nicht mal das Nötigste Krankenhausstatistik: Zahl der Behandlungen wie im Vorjahr, viele Erkrankungen nicht entdeckt Susanne Knütter Anzahl der Betten, der Behandlungen, der Krankenhäuser – im zweiten Pandemiejahr alles auf dem Niveau vom Vorjahr. Das teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag mit. Die Zahl der aufgestellten Betten betrug im Jahresdurchschnitt 2021 insgesamt 483.532 – darunter 27.394 Intensiv- und 7.494 Intermediate-Care-Betten. Abweichungen gegenüber 2020 hätten auf Bundesebene weniger als ein Prozent betragen. Rechnerisch hätte es sogar rund 13.700 Intensivbetten zusätzlich zu den zu Beginn der Pandemie 28.000 schon vorhandenen geben müssen. Statt dessen strichen Kliniken insgesamt rund 686 Millionen...

Artikel-Länge: 1886 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen