Der DGB findet’s gut

Die Bundesregierung plant, das Hartz-IV-System durch ein Bürgergeld zu ersetzen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hatte kürzlich einen entsprechenden Referentenentwurf vorgelegt, der bei Wirtschaftsvertretern prompt durchfiel, von Gewerkschaften und Sozialverbänden aber begrüßt wurde.

Der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes BDA, Steffen Kampeter, empfahl dem Bundeskabinett am Dienstag, den Entwurf in dieser Form nicht zu verabschieden. Laut dpa verwies er dabei auf den Mangel an Fachkräften in vielen Bereichen. Für den Arbeitsmarkt bedeute der Entwurf eine »fatale Wegmarke«: Es werde keine Brücke ins Arbeitsleben geschlagen, sondern in das Arbeitslosensystem.

Kampeter stört sich daran, dass Leistungsbeziehern nun weniger stark gedroht werden soll. Laut Entwurf sollen sie innerhalb einer »Vertrauenszeit« von sechs Monaten nicht mit Sanktionen überzogen werden, für den Fall, dass sie nicht jede erdenkbar schlechte Arbeit annehmen. Das sei...