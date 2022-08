Vier Schritte in 165 Tagen

Der Vertragsentwurf zur Wiederbelebung des Wiener Atomabkommens von 2015 sieht angeblich vier Schritte und eine Zeit von insgesamt 165 Tagen bis zum vollständigen Inkrafttreten vor. Das berichtete die liberale israelische Tageszeitung Haaretz am Sonntag. Es ist der erste publizistische Versuch, den angeblichen Stand der seit April 2021 geführten Geheimgespräche vor allem zwischen den USA und dem Iran zusammenzufassen. Über seine Quellen schweigt das Blatt sich aus. Auch die Qualität der Erkenntnisse bleibt im Dunklen. Die Beteiligten haben die Veröffentlichung von Haaretz weder bestätigt noch dementiert.

Zunächst: Welchen Status hat das Papier? Es ist der »finale« Vertragsentwurf, den der EU-Außenbeauftragte, Josep Borrell, den Teilnehmern der vorwiegend in Wien geführten Gespräche am 8. August zugestellt hatte. »Final« bedeutete nach Borrells Worten: »Was verhandelt werden kann, wurde verhandelt.« Der Rest müsse in den Hauptstädten entschieden werden. Ei...