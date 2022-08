Flammen bei Tesla

Sie rücken mit Blaulicht und Sirenengeheul aus. Angriffstrupp, Schlauchtrupp – alle in voller Montur. Zwei mit Pressluftatmern bilden die Speerspitze, einer stochert mit langer Eisenstange in den letzten Glutnestern. Szenen, die sich am vergangenen Donnerstag abend nach 22 Uhr abgespielt haben sollen. Auf dem Areal der Tesla-Fabrik im ostbrandenburgischen Grünheide. Privat gemachte Fotos, die jW vorliegen, zeigen offenbar die finalen Löscharbeiten.

Was ist passiert? In einem zwölf Kubikmeter großen Abfallcontainer vor der Gießerei war ein Feuer ausgebrochen. Zuerst hatte die Märkische Oderzeitung (MOZ) in ihrer Freitagausgabe über den Vorfall berichtet. Demnach sei der Container nach Angaben eines Sprechers des Landkreises Oder-Spree dort abgestellt worden, um heiße Schlacke aus dem Rohofen zu entsorgen. Diese entsteht bei der Aluminiumproduktion für die gepressten Fahrwerksteile der tonnenschweren Elektromobile des US-Autobauers.

Nur, was hat den Brand a...