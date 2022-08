Signale der Solidarität

Die Forderung nach einer Koordinierung und gegenseitigen Unterstützung der verschiedenen Streiks und Konflikte in Großbritannien ist keine romantische. Sie drückt eine unmittelbare Notwendigkeit für die Gewerkschaftsbewegung aus, sich im Angesicht repressiver Vorgehensweisen durch Management und Regierung effektiv wehren zu müssen.

Ein brisantes Beispiel sind die in dieser Woche von der Kommunikationsgewerkschaft CWU organisierten Streiks bei der Post und der British Telecom. 170.000 Mitglieder dieser Gewerkschaft sind im Ausstand, um Lohnkürzungen zu verhindern beziehungsweise Lohnsteigerungen mindestens in Höhe der galoppierenden Inflationsrate von derzeit rund neun Prozent durchzusetzen. British Telecom will eine »Erhöhung« des Jahreslohns um 1.500 Pfund per Diktat und ohne Abstimmung mit der Gesellschaft durchdrücken, während die Post die Löhne um drei bis fünf Prozent erhöhen möchte. Beides ist viel zu weni...