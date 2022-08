Ländliche Presseschau

Zeitungen sind ein bisschen wie Leopardenbikinis. Sie wurden schon so oft totgesagt – und trotzdem gibt es sie immer noch. Das erstaunt vor allem im Osten Deutschlands, wo doch nach mehr als 30 Jahren der Abwanderung von jungen, gut ausgebildeten Fachkräften eigentlich nur noch alterssichtige Analphabeten wohnen müssten.

Aber die einstigen Bezirkszeitungen gibt es noch heute – alle 14. Zum Teil laufen sie unter anderen Namen. Aus der Freiheit ist die Mitteldeutsche Zeitung geworden, aus der Volkswacht die Ostthüringer Zeitung, die Freie Erde heißt jetzt Nordkurier. Das nimmt den politischen Bildungsanspruch etwas zurück und betont dafür die regionale Verbundenheit. Die ist deutlich ausgeprägter als in anderen Teilen Deutschlands, in der Zeitungslandschaft gelten noch immer die alten Bezirksgrenzen, auch weil es im Osten nach dem Anschluss kaum Neugründungen gab. Das ist einerseits sehr anheimelnd wie alles, was in unserer chaotischen Zeit ein wenig Bestän...