Sprechen wir von Nutzen

Das Berliner Musikfest bietet alljährlich heimische Orchester und Gastensembles auf. Der spätsommerliche Termin erwies sich als in gewissem Maße coronaresistent: In keinem Jahr musste das Festival ausfallen. Doch erzwang die Pandemie 2020 halbleere Säle, und noch 2021 gab es weniger Gastspiele als gewohnt. Doch nun wird alles nachgeholt. Endlich ist die bereits fürs Beethoven-Jahr geplante Aufführung der »Missa Solemnis« mit dem Orchestre Révolutionnaire et Romantique unter John Eliot Gardiner zu hören. Orchester aus den USA (Philadelphia, Cleveland), den Niederlanden (Concertgebouw Amsterdam, Rotterdams Philharmonisch Orkest), Großbritannien (London Symphony) und Italien (Accademia Nazionale di Santa Cecilia) reisen an, zu...