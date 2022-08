»Die Versöhnung wird kommen«

In Syrien wird derzeit viel über eine mögliche Versöhnung zwischen der Türkei und Syrien gesprochen. Wird es eine solche geben, und wenn ja, wie könnte sie aussehen?

Zu Beginn sollte ein Viermächtetreffen im Astana-Format stehen. Bisher sind drei Mächte Teil des Astana-Formats: Russland, Iran und die Türkei. Sie haben Syrien in zwei Parteien unterteilt, in die Regierung und in die Opposition. Ich habe das Format von Anfang an für ungerecht gehalten, weil dort drei Mächte miteinander diskutieren, während Syrien nur angehört wird. Zudem wird die Opposition auf dieselbe diplomatische Stufe gestellt wie die Regierung.

Warum sollte sich das jetzt ändern?

Erstens haben wir die Erklärung von Cavusoglu (Außenminister der Türkei, jW), zweitens die von Erdogan (Präsident der Türkei, jW), drittens war Mekdad (Außenminister Syriens, jW) gerade in Moskau, und viertens könnte es sein, dass (der syrische, jW) Präsident Assad zur nächsten Konferenz der Shanghai-Kooperati...