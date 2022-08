»Rot ist der Frieden und die Zukunft«

Anlässlich des 78. Jahrestages der Ermordung des KPD-Vorsitzenden Ernst Thälmanns am 18. August fanden in mehreren deutschen Städten Gedenkveranstaltungen für den Antifaschisten statt. Am Ort des auf Hitlers Befehl erfolgten feigen Mordes nach mehr als elf Jahren Einzelhaft, dem Krematorium im KZ Buchenwald, hatten die Thüringer VVN-BdA und die Lagerarbeitsgemeinschaft Buchenwald-Dora eine Gedenkveranstaltung organisiert. Thomas Steinhäuser, Bevollmächtigter der IG Metall Suhl-Sonneberg, betonte dort am Donnerstag, dass Thälmann auch als Abgeordneter und KPD-Vorsitzender stets Arbeiter geblieben sei. An dessen frühzeitige Warnungen vor einem neuen Weltkrieg erinnernd kam der Gewerkschafter auf die gegenwärtige Situation zu sprechen. »Wem nützt dieser Krieg«, fragte Steinhäuser mit Blick auf die Ukraine. »Einer Machtelite und Imperialisten.« Waffenlieferungen an die Ukraine seien daher keine Lösung. Die ehemalige Archivarin der KZ-Gedenkstätte, Sabine Stei...