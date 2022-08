Zum Inhalt dieser Ausgabe | Ein bisschen mehr Demokratie Die sozialliberale Koalition unter Willy Brandt leitete ab Ende der 1960er Jahre eine Reform des Bildungswesens ein. Der Weg zur Gesamtschule (Teil 1 von 2) Sven Gringmuth Der von der Regierung Brandt verantwortete Bericht zur Bildungspolitik vom 4. Juni 1970 zeichnete ein düsteres Bild der bundesdeutschen Schullandschaft: »Es ist heute nicht mehr bestritten, dass das Bildungswesen in der Bundesrepublik Deutschland, trotz aller Anstrengungen, grundsätzliche Mängel aufweist. Es ist nach 1945 (…) weder inhaltlich noch strukturell reformiert worden. (…) es fehlen Schulräume, Sportstätten, moderne Lehrmittel und vor allem Lehrer. Die Folgen sind übergroße Klassen, ausfallende Unterrichtsstunden und unzureichende Lernerfolge. (…) Noch folgenschwerer als materielle Mängel aber sind verhärtete Strukturen, veraltete Organisationsformen und traditionelle Zielsetzungen des Bildungswesens.«¹ Applaus der Industrie Diesen Feststellungen applaudierten Unternehmertum und herrschende Klasse. Seit Beginn des sogenannten Wirtschaftswunders hatte die deutsche Industrie zusehends steigende Export- und Absatzquoten verzeichnen können – in der W...

