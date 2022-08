Marcks, Kopecky, Bergner

»Rheinmetall – Das Geschäft boomt« heißt eine Karikatur, in der Marie Marcks 1984 die Verquickung von Politik und Rüstungsindustrie anprangerte und die prompt von ihrem Blatt, der Süddeutschen Zeitung, abgelehnt wurde. Unter ähnlichen Vorzeichen ist diese wie viele andere Marcks-Zeichnungen zu Themen wie Umweltschutz und Waldsterben, Kriegstreiberei und Atomkraft, Frauenrechte und Tierschutz leider bis heute aktuell geblieben.

Als Tochter eines Architekten und einer Grafikerin wurde Marie Marcks am Donnerstag vor 100 Jahren in Berlin geboren, aber ihr Lebensmittelpunkt wurde Baden-Württemberg. Nach Studien der Architektur und Grafik arbeitete sie in den 50er Jahren als Plakatkünstlerin, ehe sie sich in den 60er Jahren zur womöglich ersten deutschen politischen Karikaturistin entwickelte. Marie Marcks war Wegbereiterin für zeichnende Frauen wie Franziska Becker im Westen und Barbara Henniger im Osten. Ihre ungeheure Produktivität mit Karikaturen für Zeitsc...