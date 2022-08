Tod im Schwitzkasten

In den USA leiden viele Menschen in den Haftanstalten zunehmend unter der Klimakatastrophe. Nicht anders als Europa hat auch Nordamerika mit bislang nicht gekannten Hitzewellen, dauerhaften Trockenperioden und um sich greifenden Waldbränden in der regional jeweils typischen Form zu kämpfen. Vielerorts flüchten Menschen, um dem dramatischen Geschehen zu entkommen. Menschen hinter Gittern in Gefängniskomplexen, die seit Jahrzehnten gezielt auf dem platten Land gebaut werden, wo sie der sengenden Hitze ungeschützt ausgesetzt sind, können jedoch nicht fliehen, um sich den Auswirkungen der Klimakatastrophe zu entziehen.

Das »International Action Center« (IAC) in New York City machte in seinen Berichten zur Lage der rund 2,3 Millionen gefangenen Männer, Frauen und Jugendlichen in den rund 6.500 Haftanstalten des Landes in diesem Sommer der Öffentlichkeit bewusst, wie sich »an ohnehin schon miserablen Orten das Leiden noch verschärfen wird«. In den heißesten Reg...