Ballweg bleibt hinter Gittern

Michael Ballweg, der Gründer der »Querdenken«-Bewegung, bleibt vorerst in Untersuchungshaft. Die Haftprüfung seiner Anwälte wurde von einem Richter abgelehnt. Ein Grund: Es bestehe weiterhin Fluchtgefahr, wie das Amtsgericht in Stuttgart am Montag mitteilte. Mit dem Fall wird sich nun wohl eine Kammer am Landgericht Stuttgart befassen, da Ballwegs Anwaltsteam eine Haftbeschwerde angekündigt hatte. Dessen Mandant war nach einer Hausdurchsuchung Ende Juni verhaftet worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, seine Einnahmen zu verschleiern und Geld ins Ausland verschieben zu wollen. Die Ermittlungsbehörde sieht ebenfalls die Gefahr, dass Ballweg dem Vermögen folgt. Medienberichten zufolge umfasst der mögliche Betrug an Ballwegs Geldgebern eine Summe um 640.000 Euro und die ihm vorgeworfene Geldwäsche um die 430.000 Euro.

Der Stuttgarter IT-Untern...