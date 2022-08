Reallohnverluste nach Tarif

In der BRD vereinbarte Tariferhöhungen gleichen die Inflation nur zum kleineren Teil aus. Im Durchschnitt kämen über das Jahr nach Lage der Dinge 2,9 Prozent mehr in die Lohntüten, teilte das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung am Dienstag mit. Unter Berücksichtigung der Teuerungsrate lasse sich ein Reallohnverlust von 3,6 Prozent prognostizieren.

Für knapp elf Millionen Beschäftigte werden laut WSI in diesem Jahr Erhöhungen wirksam, die vor 2022 vereinbart wurden, zum Teil in Verträgen mit mehrjährigen Laufzeiten, etwa im öffentlichen Dienst oder im Einzelhandel. Im Mittel...