Ein irres Ding

»Jeder wird seine 15 Minuten Ruhm einmal genießen«, sagte Andy Warhol. Für Vincent Müller war es vergangenen Sonntag soweit. Im Brotberuf hütet der 21jährige das Tor von Drittligist MSV Duisburg, verrichtet also eine Arbeit, die vom Popglamour Warholscher Welten denkbar weit entfernt ist. Beim 3:0-Sieg des MSV im Meppen mischte er sich allerdings unter die Torschützen. Und zwar nicht als Elfmeterschütze oder in der Schlussphase nach vorn aufgerückt in den gegnerischen Strafraum. Müller erzielte einen Freistoßtreffer aus circa 80 Metern. Zu seinem spektakulären Tor (2:0) sagte er nach der Partie: »Eigentlich war das nicht der beste Ball von mir. Dass das Ding reingeht, ist irre. Ich habe zwei Minuten gebraucht, um das zu realisieren. Erst als die Jungs auf mich gesprungen kamen, merkte ich langsam, was ...