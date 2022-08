Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Die Tom-und-Jerry-Show Tom schaut fern. Natürlich stören Jerry und Windel-Jerry und der Hund Spike ständig! Ein Kung-Fu-Meister erläutert dort seine Kampfkunst. Tom ist inte­ressiert. Beim Üben geht natürlich alles schief, und schon liegt Tom unter dem Bildschirm begraben und muss sich von Spike ausschimpfen lassen. Unter uns: Sind wir nicht alle ein bisschen Tom? Trickfilmklassiker in aufgehübschter Form. USA 2016 Super RTL, 18.25 Uhr Mit Hanf in die Zukunft Hanföl, -seife, -T-Shirts, -lollies – immer neue Start-Ups schießen aus dem Boden. In Nordhessen arbeitet eine Gruppe von Landwirten fern aller Moden schon seit Jahren daran, Hanf als Nutzpflanze für die Zukunft zu kultivieren. Klimafreundlich, ökologisch und nachhaltig. HR, 20.15 Uhr Doctor Who Der Shakespeare-Code Serie mit zwei Folgen hintereinander: Martha Jones is...

