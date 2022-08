Feuer vom Himmel

Wir dokumentieren im folgenden den stark gekürzten Essay »Die Bombardierung von Royan« des US-amerikanischen Historikers und ehemaligen Bombenschützen der U. S. Air Force Howard Zinn. Der Text erscheint in diesen Tagen in dem Essayband »Die Bombe«, in dem Zinn sich grundsätzlich mit den verheerenden Folgen des Luftkriegs befasst. Wir danken dem Berliner MÄRZ-Verlag für die freundliche Genehmigung zum Vorabdruck. (jW)

Mitte April 1945 wurde der französische Küstenort Royan, eine Stadt in der Nähe von Bordeaux mit alten Châteaus und wunderschönen Stränden (ein Lieblingsort Picassos), durch einen kombinierten Luft-Boden-Angriff vollständig zerstört. Dies geschah zehn Monate nach der Landung der Alliierten in Westeuropa und drei Wochen vor der endgültigen Kapitulation Deutschlands. Die offizielle Chronik der amerikanischen Luftstreitkräfte im Zweiten Weltkrieg erwähnt den Angriff auf Royan nur beiläufig:

»Vom 14. bis 16. April hoben jeden Tag mehr als 1.200 a...