Das »Zwischenhoch« ist weg. 1986 hatte ich eines Sonntags beim Meteorologischen Institut der Freien Universität angerufen – und hatte gleich den diensthabenden Meteorologen am Apparat. Ich wollte Sie nicht lange stören, sagte ich, nur eine kleine Frage stellen: Was ist ein Zwischenhoch, das Wort kommt in letzter Zeit immer öfter in den Wetterberichten vor?

Ah, sagte der Meteorologe, da sind Sie bei mir an den Richtigen gekommen. Das Wort habe ich erfunden. Als Optimist sagte ich mir: Wenn von einem Tief und einem nächsten Tief die Rede ist, dann muss dazwischen logischerweise ein Zwischenhoch sein. Meine eher pessimistischen Kollegen lehnen die Zwischenhochtheorie allerdings ab.

Ich bedankte mich, legte auf und wunderte mich, dass bis in die späten 1980er Jahre niemand darauf gekommen war, dass zwei Tiefdruckgebiete durch ein Zwischenhoch getrennt sind. Das Wort erlebte jedoch eine wahre Karriere.

Aber dann kam die »Klimaerwärmung«. Anfangs machte ich mic...